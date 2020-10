Tekashi 6ix9in reprodução da internet

Por O Dia

Segundo o jornal Daily Mail, o rapper Tekashi 6ix9ine foi processado por divulgar vídeos íntimos de uma garota de 13 anos que moveu uma ação contra o artista e contra o produtor Tauquan Anderson por levá-la a uma festa e fazer vídeos dela realizando atos sexuais que foram divulgados na internet com todos os detalhes do ato que inclui sexo oral e cenas de sexo explícito, gravados em 2015.

A vítima, na época com 13 anos, alega ter recebido drogas e álcool na ocasião e não autorizou a gravação do vídeo exposto na internet. O processo foi produzido com base a danos não especificados sob a 'Child Victims Act' que permite que ela entre em processo independente de suas reivindicações terem prescrito.

Publicidade

O rapper foi libertado em abril desse ano de uma prisão federal por ter ser envolvido em casos de extorsão e disse em uma entrevista no jornal New York Times:



“Eu tinha 18 anos na época. Eu sou do tipo Jeffrey Epstein, de 40 anos?”, finaliza referindo-se ao bilionário americano acusado de tráfico sexual de menores que foi encontrado morto na prisão.