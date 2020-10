Mc Mirella Reprodução

Por O Dia

Depois da formação da roça, o clima voltou a pesar entre Mirella e Jojô Todynho. As duas discutiram durante a madrugada. Tudo começou quando Mirella resolveu acordar Raíssa para tirar satisfações sobre a votação - com o poder verde, Raíssa livrou Jakelyne e empurrou Mirella para a roça. Jojô não gostou e saiu em defesa de Raíssa. "Tá achando que eu combinei com os outros? Pois pra mim você foi manipulada. Entendeu? Te devolvi o voto que você me deu. Assunto encerrado. Não quer falar comigo? É indiferente pra mim. Não vai mudar a minha vida", disse Jojô, sem microfone.

Na manhã desta quarta-feira (21), Mirella, Biel e Juliano conversam sobre o que aconteceu e falam mal de Jojô. Então, a funkeira solta: "Espero que as pessoas que cuidam do meu Instagram tenham dado 'unfollow' (em Jojô)".