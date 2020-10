Mayra Cardi Reprodução / Instagram

Por O Dia

Mayra Cardi levou seus seguidores à loucura com um post que recebeu uma avalanche de elogios. Na foto ela aparece nua, mostrando o corpo perfeito no banheiro de sua casa.

Além de ostentar a beleza física, mostrou o bom gosto do banheiro de sua mansão luxuosa, localizada no interior de São Paulo.



“Vamos da verdade? Queria mostrar meu banheiro novo para vocês, a minha casa nova está dos sonhos, mas óbvio que eu nunca entrei nessa banheira, pois para pagar as contas que são muitas da casa linda tem que trabalhar muitooooo e aí entrar na banheira eu deixo para @sophiacardiaguiar. Tudo que faço é para meus filhos e familiares #avidacomoelaé ainda bem que AMO meu trabalho! Por isso digo e repito, AME seu trabalho para amar sua vida.”, escreveu ela na legenda.



Além do banheiro luxuoso, outro detalhe que chamou atenção foi o corpo esbelto de Mayra. No Instagram, a ex-noiva de Arthur Aguiar, recebeu diversos elogios. “Perfeita”, “Gata”, “Maravilhosa”, foram algumas das reações.