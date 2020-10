Gabi Spaciari Divulgação/ Iwi Onodera

Publicado 21/10/2020 15:59 | Atualizado 21/10/2020 16:22

O curta 'Broken Hills' escrito pela brasileira Gabi Spaciari, estreia nesta quarta-feira (21) no Los Angeles Brazilian Film Festival, que acontece até domingo (25), na capital do cinema nos Estados Unidos. O filme, que concorre na categoria Internacional Shorts é o primeiro trabalho que produziu e escreveu a também atriz. ""É gratificante ver uma ideia que antes era só minha, sendo criada junto de uma equipe de profissionais que admiro, como o ator e diretor Edmilson Filho, e sendo exibida ao público ao lado de filmes de outros cineastas talentosos. Estou curiosa para saber a opinião do público", diz Gabi, que atuou no curta.