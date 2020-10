Camila Alves e Matthew McConaughey Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 18:38 | Atualizado 21/10/2020 19:23

Ganhador do Oscar de Melhor Ator pelo filme 'Clube de Compras Dallas, em 2014, Matthew McConaughey escreveu uma autobiografia, lançada nos Estados Unidos, nesta terça-feira (21). O famoso artista americano revelou na publicação ter sofrido violência sexual quando era jovem. "Fui molestado por um homem aos 18 anos, quando estava inconsciente na traseira de uma van", anuncia sem dar mais detalhes no capítulo sobre sexo e ainda completou: "Nunca me senti uma vítima. Tenho muitas provas de que o mundo está conspirando para me fazer feliz".



O nome do livro é "Greenlights" e de acordo o jornal britânico The Sun, o ator, casado com a modelo brasileira Camila Alves, também revelou que a primeira relação sexual aos 15 anos e foi uma experiência ruim. "Fui chantageado a fazer sexo pela primeira vez quando tinha 15 anos. Tinha a certeza que ia para o inferno por ter sexo antes do casamento”, escreve o ator que recebeu uma educação cristã rígida e, ainda hoje, é frequentador assíduo da igreja.