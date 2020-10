Fagner, Xande de Pilares e Leo Russo Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado há 6 segundos

Raimundo Fagner, Xande de Pilares e Leo Russo fazem parceria inédita na composição do samba 'Coração Sem Par', título dado pelo artista cearense em alguns minutos via WhatsApp, aplicativo usado para compor a canção. Leo e Xande escreveram a letra, já Fagner enviou a melodia. "Que orgulho estarmos inaugurando esta nova parceria com o moleque Leo. Se Deus quiser, outras virão. Me aguarde", revelou Raimundo Fagner através de uma mensagem para Xande de Pilares.