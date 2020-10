Raissa Barbosa Reprodução de internet

Por MH

Publicado 21/10/2020 21:56 | Atualizado 21/10/2020 22:33

As peoas Mirella e Raissa Barbosa se envolveram em uma polêmica, na manhã desta quarta-feira (21). A modelo ganhou o apoio de fãs e vários famosos, após sofrer ataques em 'A Fazenda' da Record TV. Nesta tarde, uma briga entre as duas e também envolvendo Luiza Ambiel deu o que falar e a participante, que sofre de Transtorno de Bordeline, foi parar nos trending topics do Twitter Brasil. Raissa foi chamada de louca por Mirella e se descontrolou chegando a chorar bastante.



No último sábado (17), a assessoria de Raissa Barbosa fez uma live com uma psicóloga para esclarecer dúvidas sobre o que é Transtorno de Borderline. Ela, assim como todo paciente diagnosticado com a doença, precisa de remédios controlados para ansiedade, pânico e afins. A peoa é medicada diariamente pela produção do reality. O administrador das redes sociais de Raissa, o digital influencer Gabriel Leão contou que até recebeu mensagens maldosas de fãs dos demais peões e que já se posicionou em suas redes sociais.



A Síndrome de Borderline ou transtorno de personalidade borderline é um transtorno mental grave caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor e no comportamento. Na internet, a peoa recebeu apoio de famosos como Giovana Lancellotti, a campeã do 'BBB18'Gleice Damasceno, a ex-vice Miss Bumbum Andressa Urach, a apresentadora Foquinha e o ator João Vicente Castro.





Muita irresponsabilidade o que estão fazendo com a Raissa. Eu já simpatizava com ela por ela ser acreana e agora muito mais. — Gleici Damasceno (@gleicidamasceno) October 21, 2020

Pergunta: Até acontecer o que, a Record vai deixar essa mulher, que está precisando de ajuda, se debater em rede nacional? Estão esperando ela fazer algo com grave consequências? — João Vicente (@joaovicente27) October 21, 2020