Sheislane Hayalla Divulgação:DGN Assessoria/ Mauro Jorge

Por O Dia

Publicado há 34 minutos

Sheislane Hayalla, conhecida como a vice-campeã que arrancou a coroa da campeã no concurso Miss Amazonas, em 2015, foi convidada para ser a estrela de um editorial de noivas em prol do meio ambiente. Gravado na Amazônia e nos principais pontos turísticos de Belém, capital do Pará, o trabalho da estilista Ivana Beaumond é um alerta para a proteção da biodiversidade brasileira. Com acessórios de Jacque Abrunhosa e peças típicas da Enarê Arte Indígena, Sheislane representa todo o valor da mulher amazonense, em suas vivências, lutas e desafios diários.