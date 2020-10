Nego do Borel posa com Anitta Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 04:15

Nego do Borel e Anitta resolveram fazer um ensaio sensual nesta quarta-feira (21). O cantor postou algumas imagens em seu Instagram e recebeu uma enxurrada de críticas por conta de seu noivado com Duda Reis. Luiz Fernando Barreiros, pai da atriz, se mostrou indignado: "Ser profissional de sucesso, a meu ver, não tem nada a ver com isso! Se você tem talento, sabe o que faz, não precisa disso! Mas sou apenas um simples médico! Não entendo disso! Entendo de estudo, comprometimento e seriedade! Ética e conhecimento, na minha profissão é o que nos torna respeitados! Mas, cada profissão faz o que acha melhor! Por isso, algumas são respeitadas e outras não!".

Na legenda das fotos, Nego escreveu: "Fui visitar minha amiga, entrei no álbum dela de foto, te amo amiga irmã". Em seu perfil, Anitta já havia postado alguns outros cliques com o mesmo look: apenas um roupão de banho avaliado em R$ 3 mil e um colar de R$ 2,2 mil, ambos da grife Versace, além dos cabelos rosas presos em um coque.

Anitta saiu em defesa do amigo: ""Tô vendo o povo falando da Duda. Gente... ninguém é doido de fazer algo sem a menina tá de boa, né... Duda é mara e sabe que eu e Nego somos irmãos do nível de um ver o cocô do outro, de discutir, fazer pazes na mesma hora. Eu, hein. Ele veio aqui trazer um negócio pra mim e quando chegou eu tava fazendo foto zoando com minhas bee. Ele adorou e quis umas fotos da hora também. Se a Duda fizer o mesmo com um amigão dela e o Nego se emputecer eu mesma acabo com a raça dele (risos)", escreveu Anitta.

Nego respondeu: "Quero mais ver você no banheiro, mano kkkkkk, caram sério agora, te agradeço por tudo, você é foda, sou teu fã, parabéns por tudo que parceira nossa, ela sabe o tanto de carinho e gratidão que tenho por você, eu fico feliz de ter um lugar no seu coração, um lugar que poucos ocupam. Minha esposa @dudareisb é muito ciente e aqui! Madrinha do meu casamento".

Ao ver a repercussão negativa do ensaio, Nego desativou os comentários da postagem.