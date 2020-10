Nathalia Galeazzi reprodução internet

Por O Dia

Em uma conversa na 'Mansão Maromba" no YouTube, Mc Lan revelou que já fez a namorada Nathalia Galeazzi chegar ao clímax 45 vezes durante a mesma relação sexual.

Conversamos com a influenciadora e uma sexóloga que falaram abertamente sobre o assunto:

Publicidade

"Eu já sabia que o assunto sexualidade sofria muito tabu por parte dos homens quando falado por mulheres e já vinha tentando desconstruir isso, mas só depois que essa matéria estourou nessa proporção, e eu vi o tanto de mulheres que estavam desacreditando do fato, que eu percebi o quanto esse assunto precisa ser tratado ainda, e quanta carência de conhecimento existe sobre esse assunto.



O fato realmente aconteceu. Fiquei impressionada com o comportamento do público sobre o tema. Mas entendo a reação pois isso demonstra que realmente a maioria das mulheres nunca conseguiram sentir o que é essa sensação.



Já vivi um relacionamentos longo, anos atrás, que não conseguia me sentir a vontade com meu corpo, nem com o ato sexual em si. Nessa época eu também tomava anticoncepcional. Lembro de ter poucos orgasmos nesses anos, até porque ainda estava me conhecendo.



Anos depois, interrompi o uso do anticoncepcional para uma cirurgia e desde então nunca mais fiz o uso por perceber muita diferença no desenvolvimento do meu corpo com a musculação. Junto com resultados estéticos eu também notei diferença na qualidade de vida, como ter menos ânsias, mais força e muito mais libido.



O que pouca gente sabe é que tenho uma síndrome que se chama Síndrome do Ovário Policístico. Muitas mulheres tem e fazem o tratamento com anticoncepcional, já eu não, encaro os prós e contras da síndrome. Dentre os contras, há: pele oleosa, espinhas, pelos inconvenientes no rosto, aumento nas chance de infertilidade, cólicas, etc. Dentre os prós, há: facilidade no desenvolvimento de massa magra e libido alta. Cada resposta do corpo a essa síndrome é diferente de uma mulher pra outra, pois existem graus, não há um padrão perfeito. Portanto, não se pode comparar o corpo de alguém que possui ovário policístico com uma mulher normal.



Eu, nos últimos anos, já vinha tendo entre 7 e 10 orgasmo em uma relação, dependendo do dia. O que diferenciou essas relações do tal dia das 45 vezes é que ficamos por mais tempo. Nenhum outro parceiro tinha feito questão que a relação durasse mais.



Como orgasmo é uma questão multifatorial, e nosso eixo hormonal está diretamente ligado com a libido, minha situação hormonal atual me favorece nesse contexto, mas em conjunto com inúmeros outros fatores, como: conexão com o parceiro, me sentir mais confiante, já ter me conhecido e entendido meu corpo e meus gostos e estar bem no dia.



Nos últimos dias recebi depoimentos, pelo Instagram, de muitas mulheres que também viveram orgasmos múltiplos, e também de outras tantas mulheres que sequer conseguiam passar de 3. Foi aí que percebi que muitas pessoas se reprimem em não conversar sobre esse assunto e por isso levantei a bandeira de conversar abertamente sobre sexualidade na minha rede social. Não acho vergonhoso quando se trata de um debate adulto e saudável. Sei que a desconstrução desse tabu pode ajudar diversas pessoas a se conectarem mais com si mesmas.



Somos diferentes, organismos diferentes, realidades diferentes, não podemos nos comparar. Mas acredito que para aquela pessoa que busca melhores sensações na hora H, deva existir uma busca em estar bem, passar por um processo de autoconhecimento (saber o que fazer para haver o estímulo que te conduza ao clímax), estar com um parceiro que seja realmente parceiro na relação, buscar saber como está a sua situação hormonal (pois interfere diretamente no desejo sexual) e estar 100% envolvida no momento (pois o psicológico também interfere no orgasmo por exigir concentração)", disse a influencer com exclusividade à coluna.

Conversamos também com a sexóloga Gabriela Dias, graduada em sexualidade pela universidade Cândido Mendes que disse o seguinte:

Publicidade

"Realmente como ela falou a a Síndrome do Ovário Policístico (SOP) traz alguns aborrecimentos como espinhas, pelos em locais inadequados e uns quilinhos a mais. Além disso, é um quadro importante quando pensamos em fertilidade, pois a doença pode ser um problema para quem quer engravidar. Mas, quando o assunto é sexualidade, há um sintoma que (arrisca-se dizer) é um verdadeiro deleite: o desejo sexual pode aumentar, ou seja, muito mais prazer na cama. Realmente ela tem razão em falar sobre o aumento do desejo sexual sem o uso do anticoncepcional", contou a profissional.