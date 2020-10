Mc Marcinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 14:53 | Atualizado 22/10/2020 21:34

MC Marcinho passou 11 dias internado na UTI de um hospital no Rio de Janeiro por conta da Covid-19. O cantor usou as redes para celebrar sua transferência para o quarto. Sua mulher e a filha também foram contaminadas com o vírus, mas já estão em casa: "Quero agradecer todas as orações. Hoje saí do CTI e estou em um leito. Foram 11 dias muito difíceis: cheguei com 80% do pulmão prejudicado. Fui intubado e Deus sempre esteve ao meu lado. Essa doença é agressiva, só eu sei o que eu passei. Médicos maravilhosos estão cuidando de mim. Estou bem, me recuperando e em breve estaremos juntos", disse o cantor, emocionado.



Marcinho testou positivo para a Covid-19 há alguns dias, quando participaria do programa 'Canta Comigo - All Stars', apresentado por Xuxa Meneghel e que será apresentado no final do ano nos especiais da emissora.