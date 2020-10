Eliana Amaral samuel melim/divulgação

Eliana Amaral, ex-apresentadora da RedeTV!, não descarta a possibilidade de ser mãe. Ela faz parte da lista de celebridades que aderiram ao congelamento de óvulos. "Optei por congelar meus óvulos porque quero ser mãe no meu tempo. Até cheguei a pensar em ser mãe ano passado no meu último relacionamento, mas penso muito na questão de valores - não financeiros, mas moral. Para ser pai do meu filho precisa, acima de tudo, ter índole, não apenas dinheiro. Quero criar meu filho com os pais presentes e unidos, quero ele se sinta amado e desejado", disse Eliana, que atualmente retomou suas atividades como modelo e como Ceo de uma empresa de marketing digital.