Nudes, sexo virtual e promessas de encontros calientes ao vivo e em cores. Estes são alguns dos ingredientes de uma suposta 'paquera' pelas redes sociais envolvendo a brasileira Wanylla Thailla e o chef de cozinha Pablo Oazen. Moradora de uma comunidade perto da segunda maior cidade da Suécia, Gotemburgo, a dona de casa conta que por três meses 'encontrava' e trocava mensagens apimentadas com o vencedor da terceira temporada do 'MasterChef Profissionais', da Band, em 2017.

Wanylla afirma que tudo começou no auge da pandemia do coronavírus, em maio. "Eu o seguia, mas nunca mandei nada no privado nem fiz comentários nas suas postagens. Um dia, recebi uma curtida e logo depois ele me mandou a primeira mensagem. Começamos a conversar e a flertar", contou à coluna a ex-vendedora de loja no Rio.

Separada, ela se empolgou com o 'flerte' e, então, os dois passaram para as chamadas por vídeos. O fogo foi esquentando e o banho-maria ferveu. "Ele mandou um nude e pediu um meu, só que eu não enviei. Até pensei que ele fosse solteiro porque para mandar uma foto das partes íntimas na internet, a pessoa não pode ser comprometida! Mas as coisas foram acontecendo e aí do nada me disse que era casado. Fiquei meio decepcionada. Depois de tantas sacanagens, de sexo virtual e as promessas de encontros quando eu voltasse ao Brasil, ele veio com essa! Não estou dando uma de inocente, não, mas eu jurava que ele era solteiro. Até porque não tem uma foto da família no perfil, e ele me ligava sempre", explica.

Desde o final de agosto, ele parou de conversar com Wanylla. "Acredito que ele faz isso com outras mulheres também", completou. Todas as conversas foram enviadas para coluna.

A coluna procurou Pablo Oazen, que negou conhecer Wanylla Thailla. "Não tenho ideia de quem seja. Eu tenho tantos seguidores e converso com várias pessoas no Instagram e também no WhatsApp que não faço ideia mesmo de quem seja. Eu olho o Instagram, mas quem cuida são três pessoas. Não entendi a intenção dela. Se eu ainda fosse famoso", diz Pablo, que ainda questionou se mandar nudes era crime.