Tânia Mara e Ignácio Luz Reprodução

Por O Dia

Publicado há 4 segundos

Separada há um ano do diretor Jayme Monjardim, a cantora Tânia Mara utilizou as redes sociais para desmentir notícias sobre um novo relacionamento: "Passando aqui para falar com vocês que o povo está me arrumando namorado. Quando for assim liguem para mim. O Ignácio(Luz) é um talento, um cara lindo que participa do meu clipe novo 'Anjos vem do céu'. Estou focada na minha carreira e da minha filhota [Maysa] por isso voltei ao Brasil. Quando estiver namorando vocês saberão", declarou a cantora.