Gloria Groove Reprodução

Por O Dia

Gloria Groove acaba de lançar nas plataformas digitais a música 'A Tua Voz', primeiro single de seu novo EP, 'Affair', com cinco faixas. O trabalho marca a imersão de Gloria no R&B [Rhythm and Blues] romântico, estilo norte-americano que a inspirou no início da carreira e tem como referências divas como Whitney Houston, Lauryn Hill, Alicia Keys e Beyoncé. Um estilo totalmente diferente da pegada beat meio funk de 'Coisa boa', um dos sucessos da cantora e compositora paulistana.