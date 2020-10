Mariana Goldfarb Reprodução

Por O Dia

Casada com um dos homens considerados mais bonitos do Brasil, Cauã Reymond, Mariana Goldfarb abriu o jogo sobre o sexo. A modelo e apresentadora revelou que demorou para sentir prazer. "Demorei a gozar a primeira vez. Demorei para descobrir onde era, como eu podia fazer, como era aquele encaixe. Sozinha eu já tinha descoberto, mas com alguém demorou", assumiu.

Mariana também falou para Karol Conka e Marcela Mc Gowan, durante entrevista ao programa 'Prazer Feminino', no Youtube do GNT, que não vê o sexo apenas uma experiência carnal. "Para mim, sexo vai além. Entra numa coisa espiritual, digamos assim. Acredito que quando a gente divide esse momento com alguém, a gente está permitindo que essa pessoa e toda a história dela entre e a gente faça essa troca", explicou.