Goleiro Bruno Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 05:46 | Atualizado 23/10/2020 05:51

Na noite de quinta-feira (22), o goleiro Bruno, que cumpre sentença em regime semiaberto pelo homicídio de Eliza Samudio - mãe de seu filho - e cárcere privado, marcou seu primeiro gol após a prisão. De pênalti, ele conseguiu abriu o placar para o Rio Branco, do Acre. Mas o Bragantino, do Pará, empatou na sequência. O jogo, que terminou empatado, era pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Este foi o primeiro gol de Bruno desde 2010, quando ele ainda defendia o Flamengo. Ao todo, o goleiro tem cinco gols na carreira.

Na internet, muita gente voltou a criticar o jogador: "Que vergonha, meu Deus. Vocês se orgulham disso? Um cara que matou a mãe do próprio filho? Inacreditável", escreveu uma internauta. "Em um país sério, com leis de verdade, esse cara estaria ou na corredor da morte ou nunca mais veria a luz do dia fora de 4 paredes, mas como é Brasil e isso aí, sai antes da pena e tem clube que comemora com ele um golzinho. Viva a hipocrisia brasileira", postou outro. "Time imundo, lugar do Bruno é apodrecendo na cadeia", escreveu outra.