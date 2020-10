Kallebe reprodução da internet

Publicado 23/10/2020 11:41 | Atualizado 23/10/2020 12:55

O funkeiro Kallebe, de 12 anos, criador do bordão 'bigodin finin, cabelin na régua' morreu, após desaparecer nas águas do rio Urarai no município de Campos de Goytacazes no Rio de Janeiro. O garoto estava acompanhado de um amigo que também faleceu.

Desde de seu desaparecimento ontem, o Corpo de bombeiros e mergulhadores estavam em busca dos corpos dos meninos e hoje, por volta das 11h, foram encontrados e reconhecidos pelas famílias das vítimas.



Em 2018, Kallebe gravou clipe com MC Bin Laden que já atingiu mais de 9 milhões de visualizações e muitas vezes foi confundido com Nego Ney.

MC Bin Laden postou em suas redes sociais: 'Descanse em paz'