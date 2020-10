Cartolouco reprodução de vídeo

O jornalista Lucas Strabko, o "Cartolouco", quarto eliminado em 'A Fazenda' surpreendeu seus seguidores ao postar em seus stories; "Luiza me desbloqueia no insta", afinal os dois já ficaram no reality e pelo visto o jornalista é apaixonado pela 'musa da banheira'. Mas quem será que bloqueou: a peoa ou sua equipe?

Sobre a saída de Luiza Ambiel na votação histórica de ontem com quase 800 milhões de votos, ele disse:

"Mateus Carrieri voltar com 70% é a falência da sociedade brasileira"

O ator está nos estúdios da Record TV, com certeza para a gravação da "Hora do Faro" e vamos aguardar as surpresas, lembrando que em sua última aparição, ele pediu a peoa em namoro.

No feed do seu instagram postou a foto beijando a peoa e o texto: 'O mundo nos espera'. Será?