Pocah Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 16:00 | Atualizado 23/10/2020 17:22

Pocah está diferente. O single recém-lançado 'Toda Sua', a funkeira raiz decidiu se aventurar no R&B [Rhythm and Blues], mas continua apostando nas letras, que exaltam a liberdade feminina para dançar, rebolar e provocar. Dona do hit 'Mulher do Poder', ela admite que, apesar da imagem forte, tem momentos de fragilidades, especialmente na carreira. "Sou uma mulher forte, mas não é todo dia que sou mulher do poder. Já cheguei a pensar em desistir de tudo, sou frágil também", explica Viviane de Queiroz Pereira.

Aos 26 anos, ela contou em entrevista a revista Marie Claire, que sofreu assédio: "Vivi algumas situações de assédio, até no palco. Uma vez, um homem faltou com respeito comigo, e por ele ser alguém importante no evento, se achou no direito de falar asneiras pra mim. Eu sei que não sou o que ele falou que eu era, mas isso machuca, é horrível uma mulher ser humilhada e assediada enquanto faz seu trabalho".

Publicidade

Pocah também falou sobre o atual momento profissional e na vida pessoal: Me vejo em constante evolução pessoal e profissional e isso inclui as mudanças de discurso no funk. No início da minha carreira fazia o que me mandavam fazer, mas me arrependo de cantar músicas que incitavam o ódio entre as mulheres.", completou a cantora.