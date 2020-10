Maiara e Fernando Zor Reprodução

Por O Dia

A cantora Maiara publicou uma foto fofa no Intagram com o namorado Fernando Zor e dois vestem pijamas iguais. Em cima da cama e com a cara de sono, o cantor não parecia muito satisfeito com oclique e até a sertaneja brincou na legenda. "A cara da felicidade da pessoa que está sendo ‘obrigada’ a fazer uma foto ‘par de vaso’! Adivinha de quem é?" Vai um Dunkin’ Donuts aí antes de dormir?!".

A irmã Maraisa não desperdiçou a oportunidade de zoar: 'Cafonééééérrimos'. Mas a maioria dos fãs dos pombinhos, claro, elogiaram a foto. Entre idas e vindas, que esta humilde colunista desistiu de contar, eles estão juntos há quase dois anos.