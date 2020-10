Luiza Ambiel Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 16:39 | Atualizado 23/10/2020 16:55

Eliminada de 'A Fazenda 12', Luiza Ambiel arrumou confusão com Fabíola Gadelha e Sabrina Sato durante as gravações do Hora do Faro nesta sexta-feira (23). A ex-banheira do Gugu não gostou muito dos questionamentos sobre a sua atuação dentro do reality show da Record. O apresentador das redes sociais da atração comandada por Marcos Mion fez um vídeo chamando Fabíola de barraqueira por ter discutido com Luiza. "Eu estou aqui representado o povo brasileiro", respondeu a conhecida Rabo de Arraia.

Luiza armou barraco com Fabíola e interrompeu asperamente por diversas vezes Sabrina Sato.

Publicidade

Fabíola Gadelha discute com Luiza Ambiel na 'Hora do Faro': "Estou aqui representando o povo brasileiro" pic.twitter.com/OBRiAjtsl3 — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) October 23, 2020