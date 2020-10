Boninho Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 17:10 | Atualizado 23/10/2020 17:25

O diretor do 'Big Brother Brasil', Boninho, compartilhou um vídeo no Instagram nesta sexta-feira (23) para confirmou que a Globo decidiu manter os influenciadores digitais na 21ª edição do reality pelo sucesso alcançado no 'BBB 20'. "Lançamos os novos produtos e conceitos de como vamos trabalhar em 2021. Estou aqui para dizer que vamos apostar no que funcionou e foi muito legal. A galera VIP está dentro do 'BBB'. Pipoca e Camarote confirmados", explicou. No início de outubro, essa coluna de apenas seis leitores tinha cantado a pedra.

Boninho, que também comanda 'The Voice', falou da edição para mais de 60 anos de idade. "O 'The Voice +60' vai ter um time de técnicos muito bacana. Mumuzinho, Claudia Leitte e Daniel. Já 'namoramos' uma quarta cadeira e está tudo certo", disse ele sobre a atração musical e Emicida foi anunciado logo depois como quarto integrante da atração.