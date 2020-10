Solange Couto reprodução - instagram

Por O Dia

Algumas pessoas viram a atriz Solange Couto no Retiro dos Artistas. Ao recebermos a informação, procuramos a atriz que confirmou: "Minha mãe tem 88 anos e mora no Retiro há um ano e meio. Minha família voltou para nossa casa em Pernambuco: meu filho não se adequou em morar no Rio e quis ficar ao lado dos avós e primos que moram em Pernambuco e meu marido, que é engenheiro civil, está trabalhando em uma obra na cidade. Em tenho uma série para gravar em janeiro no Rio e, como nossa casa é no Nordeste, decidi ficar perto da minha mãe, que não via há sete meses. O Retiro me deu espaço para ficar pertinho dela. Estou aqui temporariamente e estou organizando as coisas", afirmou.

Solange diz que sua vida continua como antes: "Continuo trabalhando, casada e minha família está em Pernambuco. O Retiro me recebeu de braços abertos e eu amo esse local. No final do ano passarei as festas com minha família no Nordeste e depois virei ao Rio para gravar", disse a atriz, que está curtindo a quarentena ao lado da mãe.

Publicidade

De fato, Solange é uma das mais queridas atrizes do país. Ela começou a carreira como mulata do Sargentelli nos 70 e desde 1981 atua em telenovelas tendo participado de grandes produções como 'Sinhá Moça', 'Renascer', 'A Viagem', 'O Clone', 'Da cor do pecado', 'América' entre outras, além de apresentar o programa 'Bom dia Mulher na Rede TV!' em 2002 e ser um dos destaques da 'Dança dos Famosos' do programa 'Domingão do Faustão'.