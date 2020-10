Vanessa Gerbelli Divulgação/Guga Melgar

Vannessa Gerbelli, que adotou mais um 'n' no nome, já tem 27 anos de carreira, mas levou sete anos para estrear na televisão em 'O Cravo e a Rosa', apesar de todo mundo achar que foi 'Mulheres Apaixonadas' como Fernanda, aquela que morre em pleno tiroteio no Leblon de Manoel Carlos. "Ali foi a primeira vez em que percebi a paixão nacional pelas novelas das oito. De repente, andar nas ruas ficou impossível, tamanha a curiosidade das pessoas pela novela, pelas personagens", relembra. Formada em Belas Artes na Faculdade de São Paulo, ela sempre foi uma mulher de opinião, mas confessa que vem revendo suas atitudes em tempo de ataque à classe artística: "O artista é sensível por natureza e é difícil ser tão agredido e ficar numa boa".

O seu primeiro papel na televisão foi a Lindinha de 'O Cravo e a Rosa', em 2000, e era uma vilã do interior que mais fazia trapalhadas do que maldades. O que você lembra desse tempo de começo na Globo?

Foi uma época maravilhosa. A cidade do Rio de Janeiro era uma novidade, conviver com artistas que eu só via pela TV era um barato... iniciar uma jornada na TV (eu vinha dos palcos do teatro musical em são Paulo) e vencer os desafios que a linguagem televisiva me lançava (eu não tinha experiência alguma em atuar para uma câmera e isso é um aprendizado)… Tudo foi muito gratificante. Trabalhar com o Walter Avancini (com a supervisão do Dennis Carvalho, na época) foi uma escola e eu amei ter feito cada cena com Ana Lucia Torre, Pedro Paulo Rangel, Taumaturgo, Du Moscovis e Adriana Esteves. Era tudo novidade, frio na barriga, emoção, diversão e aprendi à beça com todos eles.

Mas todo mundo não esquece da Fernanda, de 'Mulheres Apaixonadas'. O que você se recorda desse trabalho ?

Ali foi a primeira vez em que percebi a paixão nacional pelas novelas das oito. Tudo o que acontecia na novela era comentado, antecipado, discutido pelo público. De repente, andar nas ruas ficou impossível, tamanha a curiosidade das pessoas pela novela, pelas personagens. Foi outro grande aprendizado sobre a minha profissão, sobre o sucesso, sobre as relações de trabalho. Eu me lembro de adorar receber os capítulos e ler as cenas que o Manoel Carlos escrevia para mim e para a Bruna (Marquezine), aquele estrondo de atriz mirim - hoje é um estrondo de mulher também, né? Era um deleite.

O que sonhava a Vannessa quando começou a atuar como cantora em espetáculos musicais nas peças de teatro que já trabalhava?

Eu só sonhava poder permanecer no palco, que não fosse só um fogo de palha e eu tivesse que ter outra profissão na vida, porque amava estar ali. Queria estar nos palcos atuando, cantando... Ou fazendo cinema ou TV.



Você é pintora, formada na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Onde estão suas obras? Por que você não fala muito sobre essa sua vertente?

Eu acho que o trabalho visual fala por si. Não gosto de ficar falando sobre isso apenas para dizer que sei pintar. Acho o trabalho visual muito diferente do trabalho de atriz. Um precisa de expansão e o outro de recolhimento… Os públicos também são distintos. Talvez seja incapacidade minha, mas ainda não consegui achar a intersecção entre a artista visual e a atriz que faz novelas. Parecem coisas muito separadas. Os trabalhos estão comigo.



Em 2005, você trocou a Globo pela Record e era apontada como uma das estrelas da casa. O que te fez sair de uma emissora sólida e de prestígio para uma casa nova. O contrato era mesmo bom? Valeu a pena?

O contrato novo valia a pena sim, mas vale lembrar que eu não 'saí' da Globo em 2005. Meu contrato de prazo longo terminou e não foi renovado, se não me engano, após a novela 'Da Cor Do Pecado'.



Você quase não fala muito de sua vida pessoal, mas há um tempo o seu namoro com um ator 17 anos mais novo foi bastante comentado. O que acha desse preconceito e julgamentos, principalmente com a mulher. Sofreu com a situação?

No início eu me sentia um pouco constrangida com os comentários, mas logo a coisa foi se dissipando. Namorei por três anos e foi um encontro bacana, enriquecedor. Todos que conviviam conosco compreendiam aquela união e gostavam dela. Acho todo e qualquer preconceito uma ignorância, um atraso de vida, pra ser sincera. Julgar o que não conhece é, para mim, um dos piores hábitos do ser humano atualmente.



O que te tira do sério?

A falsidade, a agressividade, a falta de empatia...



Você expressa a sua opinião sobre os assuntos ligados a política, mas é muito raro a classe artística se manifestar e ainda mais difícil uma atriz falar sobre isso. O que acontece?

É difícil falar porque fomos muito atacados. O ódio, vindo de robôs de gabinetes ou das contas pessoais dos cidadãos é algo tóxico. Envenena. O artista é sensível por natureza e é difícil ser tão agredido (apenas por expressar o que se pensa e deseja, como todo cidadão tem o direito de fazer) e ficar numa boa. Depois de ver os ataques à Fernanda Montenegro, eu tenho repensado tudo a esse respeito. Aquilo foi demais para o meu coração.



Já aconteceu de aceitar um personagem, mas na leitura de elenco achar que outro papel lhe caberia melhor? O que fez?

Já aconteceu no teatro. Na TV, não me lembro.



Em qualquer ambiente de trabalho, muitas vezes o nosso santo não cruza com o do outro colega. Já passou por isso? E o contrário? De não gostar e depois ver que estava completamente errada?

A televisão é um lugar em que a gente trabalha com uma pressão muito grande, tanto em relação ao tempo, quanto ao rendimento. Muitas vezes a pessoa é uma coisa dentro do set e outra fora do trabalho, relaxada. Acho que se você tem uma atitude profissional no trabalho, com expectativas de convivência também profissionais, espera apenas cordialidade e respeito.. Nunca tive que brigar por estas coisas, tive sorte ao longo destes anos.



Aos poucos, algumas atrizes vão revelando assédio moral e até mesmo sexual de diretores, atores e outras pessoas. Você já sentiu alguma cantada ou piada que você não gostou? O que fez?

Já, mas resolvi na simpatia. Também tive sorte.



Dizem que na carreira artística existem muitas puxadas de tapetes, fogueiras da vaidade e glamour zero. Isso é lenda ou tem verdade por aí?

Acho que estamos passando por transformações. Já soube de muitas histórias de ciúme, ódio, inveja, traição e competição no passado. Hoje em dia parece que essas atitudes estão ficando 'cafonas'. Penso que hoje a 'fama e fortuna'(que faziam as pessoas competirem loucamente por um lugar ao sol) podem chegar a quem menos se espera, não só aos artistas, fazendo com que as relações fiquem mais horizontais… Os artistas não são mais as grandes estrelas glamourosas no país. Jogadores de futebol são estrelas no Brasil. Celebridades com zilhões de seguidores são estrelas no Brasil. Nestes meios, onde rolam muito dinheiro e poder, acredito que as puxadas de tapete ainda existam com força, mas não vejo mais o abuso (de qualquer natureza) e a traição sendo tolerados na minha profissão como foi um dia.

O que as pessoas nem desconfiam sobre Vannessa Gerbelli ?

Acho que nada, porque eu gosto de ser transparente. Dou bandeira de tudo que eu sou.



Você é uma pessoa mística? Acredita em que?

Sou espiritualista. Acredito em reencarnação, em energia, em meditação, em evolução. Rezo, medito, faço yoga. Busco a paz.

Quem é Vannessa Gerbelli Ceroni?

Uma mãe bacana e uma atriz fazendo seu primeiro monólogo, 'Sombras No Final Da Escadaria', sob a direção do mestre que a fez compreender o que era o teatro, o Amir Haddad! Desbravando as plataformas digitais e se lançando em mais um desafio, com muito prazer.