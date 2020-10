Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça reprodução instagram

Por O Dia

Em tempos de pandemia, a veterana atriz Rosamaria Martinho comemorou 85 anos no último sábado de uma forma bem intimista: em casa e ao lado do marido Mauro Mendonça com quem está casada há 60 anos. Em suas redes sociais, ela postou uma imagem cortando o bolo e agradecendo o carinho e as mensagens recebidas:

"Esse ano foi diferente dos outros, mas nunca me senti tão acolhida! Obrigada por todas as mensagens lindas que recebi no dia de hoje, pelo bolo que as minhas roseiretes enviaram junto com a @vobisa.bolos fica aqui minha eterna gratidão e meu abraço. Essa velinha vamos soprar juntos', disse a atriz.

Seguidores famosos Mateus Solano, Cléo Pires, Nany People, Paloma Bernardi, Marcelo Farias, Leda Nagle, Elisabeth Savalla, Thiago Fragoso, Elba Ramalho, Luisa Tomé, Jussara Freire, Clarisse Abujamra entre outros deixaram mensagens em suas redes sociais, parabenizando a atriz.