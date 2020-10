Andressa Urach Ag. News

Por O Dia

Publicado 25/10/2020 10:33 | Atualizado 25/10/2020 11:08

Esqueçam a Andressa Urach que cantava louvores no Superpop, de voz baixa e olhar doce, no melhor estilo bela, recatada e do lar. Depois de romper com a igreja, criticar os irmãos evangélicos e deixar de seguir o presidente Bolsonaro, especialistas estão garantindo que ela está em negociação com a produção da próxima edição do 'Big Brother Brasil' e que até agora não aceitou devido ao cachê estar na faixa de R$ 40 mil. Aliás, esse está sendo a principal dificuldade da produção em fechar o contrato com os futuros confinados.

O programa começará em janeiro e, conforme informamos no início de outubro, terá a participação de famosos, influencers e anônimos e que foi confirmado por Boninho nessa semana.

Se realmente o contrato for formalizado, só queremos saber se a direção liberará a cusparada como aconteceu com ela em 'A Fazenda'.