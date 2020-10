Flyer do baile Nova Holanda do Complexo da Maré Divulgação

Por O Dia

Mais uma vez, jovens se aglomeraram para curtir a noite no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. No último sábado (24), milhares de compareceram ao 'Baile da Nova Holanda' com apresentação dos DJs Polyvox, Brunno DJm Vinniz DJ, DJ Mr entre outros.

O público lotou o Campo da Rubens Vaz, sem máscaras de proteção e aglomerados em plena pandemia, onde o distanciamento social é necessário para não aumentar o risco de casos da Covid-19, que chegaram a mais de 5 milhões no Brasil e mais de 150 mil mortos.

A aglomeração parece fazer parte da rotina dos moradores e frequentadores dos bailes do Complexo da Maré: no último dia 16, o cantor Belo fez um show na comunidade para 8 mil pessoas, nas mesmas condições. Muitas pessoas postaram stories mostrando cenas do show com lotação total e o público aglomerado e sem máscara, desrespeitando as normas da Organização Mundial da Saúde e correndo altos riscos de contaminação, o que gerou protestos nas redes sociais.