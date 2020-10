Sergio Mallandro reprodução internet

Por O Dia

Sergio Mallandro teve alta no último dia 20 e contou em entrevista para a revista Época, como foi a experiência e como descobriu que estava com Covid-19:

“Saí do banho, fui colocar perfume e não senti o cheiro. Liguei para o meu médico, fizemos o exame da coronavírus e vimos que estava já com 25% do pulmão comprometido. Me internaram na UTI (do Hospital Copa Star) e fiquei oito dias lá, com febre, cansado, me tratando com remédios e oxigênio e com a cabeça totalmente pirada. Ali, veio um filme na minha cabeça, tive muito medo da morte e passei a valorizar a vida”, contou o humorista.

“Foram oito dias sem gluglu ou salci fufu”, assim resumiu o humorista de 65 anos, que vai roteirizar sua experiência para um próximo trabalho,

Sobre o futuro, Mallandro disse à revista:



“Eu já tive muitos altos e baixos na vida. Já quebrei e levantei. Mas agora é um recomeço não só meu, como do mundo inteiro. Todos estão tendo que se reinventar. Nesse período, ajudei muitos amigos, dei cestas básicas. Acredito que temos que lutar e não podemos perder a nossa vontade de vencer”, finalizou.