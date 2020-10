Sabrina Sato Divulgação

Publicado 25/10/2020 19:31 | Atualizado 25/10/2020 19:56

Depois de consecutivas derrotas em seu quadro que fala de ‘A Fazenda’, Rodrigo Faro achou uma grande protagonista. Luiza Ambiel, durante toda sua participação no quadro que conversa com o eliminado da semana garantiu o segundo lugar isolada com picos de 13 pontos, quebrando uma série de derrotas para Eliana no SBT. A média durante a participação de Luiza ficou: Globo líder isolada com 15.9, Record na vice liderança com 10.4 e SBT com 7.3.

Outra pessoa que se destacou foi Sabrina Sato. A japa se mostrou uma assídua telespectadora do reality show e, durante toda sua participação, fez comentários totalmente pertinentes e em dados momentos colocou fogo no feno, quando lembrou que Luiza havia separado o casal Biel e Tays.

Sabrina, com muito bom humor, ainda revelou que durante a pandemia aprendeu a cuidar da vida dos outros e que Luiza Ambiel tem mania de perseguição.

Outro momento que a apresentadora do ‘Guerra dos Clones’ se destacou foi com as caras e bocas que fez, enquanto Ambiel dava placas de qualidades para os peões.



Durante a interação com os colegas de confinamento para falar das qualidades, os participantes mostraram total desprezo pela ex-peoa, não se dando nem ao trabalho de comentar suas escolhas sobre cada peão.

Faro, queremos mais Sabrina no quadro!