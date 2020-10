Bruno Gradim Divulgação

Durante a pandemia, muitos famosos decidiram ir para o meio do mato. Mas o ator Bruno Gradim

tomou essa decisão há muito tempo: ele largou os holofotes no auge da carreira para viver no alto de

uma montanha e está muito feliz. Há 16 anos ele vive no município de Mantiqueira Mineira, no Sul de

Minas Gerais.

Bruno ficou conhecido do grande público por integrar o elenco de ‘A Indomada’, ‘Kubanacan’, ‘América’, e ‘Malhação’ onde interpretou o personagem Barrão, e também por participar do ‘Jogo dos Pontinhos, no SBT.



“Eu sempre sentia, desde a infância, que moraria no campo. Em 2012, estávamos no auge das obras da Copa do Mundo, Olimpíadas e a revolução das redes sociais acontecendo. Senti que algo estava em descompasso comigo, mas mesmo assim demorou dois anos até a ficha cair e eu realizar esse desejo de infância. Me mudei para a montanha em 2004. Hoje, vivo em uma cidade que tem seis mil habitantes. Precisava me sentir em paz comigo mesmo em um ambiente natural”, declara o ator.



Sobre suas atividades na nova rotina, o ator diz:

“Aqui basicamente trabalhamos com produção de alimentos e turismo. O turismo está praticamente a zero por conta da pandemia. Sou sócio de um apiário chamado Reserva Mãe dos Ventos e minha família trabalha com as kombuchas, que são as bebidas do momento. Além disso, cuido de dois cavalos, a hortinha e o que a terra nos oferece, sem pensar em dinheiro. Mas sempre que dá saudades do agito eu viajo”.



Sobre voltar para as atividades artísticas, Bruno diz: “As minhas maiores saudades são do terceiro sinal do teatro, quando falavam ‘ação’ antes da gravação do vídeo e dos longas bate-papos nos bastidores", finaliza o ator.