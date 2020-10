A cantora Patricia Marx e Renata Pedreira Divulgação

Por O Dia

Publicado há 15 segundos

O grande público ainda associa a imagem de Patrícia Marx como a vocalista do grupo Trem da Alegria que vendeu milhões de discos há mais de 30 anos. Hoje, madura, cantora consagrada, mãe de um jovem

de 22 anos e vivendo um relacionamento com a arquiteta Renata Pedreira, Patrícia conversa com exclusividade à coluna e fala abertamente sobre seu romance:



"Conheci a Renata em um jantar com uma amiga em comum que mora em Londres. Ficamos amigas e meses depois começamos a nos conhecer melhor. Estamos muito felizes. Nosso relacionamento está de vento em popa”, diz, animada, a cantora.

Patrícia ainda lembrou como foi a reação do público ao relacionamento homossexual:

“Foi quase unânime a aceitação e o carinho. Muitas pessoas vieram me agradecer dizendo que me admiravam mais ainda por eu ter me posicionado. A maioria dessas mensagens que eu recebi era de pessoas que não tinham coragem de assumir por conta de familiares, filhos e que já tinham ou tiveram relação com outras mulheres, mas não poderiam assumir. Então eu fiquei muito comovida e impressionada com o quanto eu fui recebida com amor e carinho, e o quanto eu pude dar força a essa representatividade desse posto, nesse meu novo lugar. Para mim foi um grande alívio ter assumido que eu sou lésbica e

eu acho que tudo teve o momento certo. Talvez eu não conseguiria ter assumido isso antes, porque minha

criação foi outra”, conta.

A cantora ainda lembrou de sua trajetória:

“Comecei pequena na TV. Eu convivia com muitos profissionais que eram gays na época mas a maioria não assumia também. Eu era muito nova, tive uma infância um pouco diferente das pessoas pois, ao mesmo tempo que era muito criança, eu já era adulta e responsável por muitas coisas as quais eu não estava preparada. Então eu fui me entender muito depois. Eu vejo muita gente, amigos gays, que falam ‘olha eu já nasci assim, eu já sabia o que queria desde criança’. O que eu acho que é muito bom. Acho que a vida fica de outro jeito quando a gente assume logo ou sabe o que quer. Para mim é uma fase muito importante, muito forte e muito feliz, eu estou me sentindo muito leve nesse momento”, analisa.



As duas ainda não dividem o mesmo teto: “Nós nos vemos bastante. Ainda estamos morando em casas separadas, mas há planos para morar juntas sim muito em breve. Só estamos organizando a vida porque temos animais. A Renata é uma pessoa que gosta demais de animais, tem gatos como eu, é protetora dos animais, é quase vegana, é vegetariana , então temos muitas coisas em comum... Logo logo, não vejo a hora da gente estar juntas”, completa a cantora.

Para celebrar esse momento e ajudar artistas que estão passando por dificuldades durante a pandemia, a

cantora fará show online no próximo sábado, às 21h, com transmissão direta do estúdio Raposo. Os ingressos estão à venda através do link em suas redes sociais. Os valores arrecadados serão revertidos aos profissionais que estão passando por dificuldades devido à pandemia.