Ratinho reprodução internet

Por O Dia

Carlos Massa, o Ratinho, apresentador do SBT, acaba de contratar sua neta Alana Massa para integrar sua equipe na Rede Massa de Televisão, afiliada do SBT no Paraná.

Alana é filha de Ratinho Júnior, atual governador do Paraná, o avô compartilhou a imagem da neta em seu Instagram usando o crachá da empresa com o seguinte comentário:



“Minha linda neta Alana faz aniversário e começa a trabalhar na empresa do vovô! Parabéns meu amor e bem vinda”, disse o avô.

Mas os internautas ironizaram a contratação e postaram dezenas de comentários, alguns pedindo até oportunidades, outros criticando e elogiando a atitude do apresentador:

'Vida boa hein, nem por recrutamento deve ter passado'.

'Isso é Nepotismo'.

'Queria um emprego tbm na empresa do vovô '

'Fez entrevista? e assim o pobre fica mais pobre já o rico.... quer me adotar @oratinho'

'Dar o peixe mas ensinar a pescar!!!! O Segredo de construir um mundo melhor, com pessoas integras e honestas!!! Parabéns Ratinho!'.

O apresentador que testou positivo pela Covid-19 na última quinta-feira, encontra-se recolhido e em tratamento em seu apartamento em São Paulo:



“Queridos amigos, só passando por aqui pra falar pra vocês que eu tenho feito exames regulares de Covid e que, nessa semana, Dr. Mohamed, meu querido amigo, me fez exames e constatou que eu estou com a Covid-19“, iniciou Ratinho. “Tô passando aqui pra dizer que eu estou muito bem. Não estou internado, tô na minha casa, tranquilo, no meu apartamento aqui em São Paulo, sem problemas nenhum, não tenho nenhum sintoma“, disse nas redes para tranquilizar seus fãs. prosseguiu.



