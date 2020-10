Marcelo de Carvalho e Latino Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 11:58 | Atualizado 26/10/2020 12:00

Imagina um rolê aleatório? Pois bem. Essa foi a impressão desta humilde colunista que vos escreve ao ver Latino e o todo-poderoso da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, trocando farpas na internet. Tudo começou porque o cantor resolveu deixar um comentário um tanto quanto ácido em uma postagem no Instagram que falava sobre o fim do namoro do empresário com Simone Abdelnur: "deve estar devendo pra mulher também. Affff!".

Marcelo não deixou barato e respondeu: "que eu saiba, Latino, quem é habitual devedor de mulheres, filhos e pensão alimentícia é você".

Publicidade

A treta entre os dois é antiga: Latino ganhou um processo contra a RedeTV! há dois anos por quebra de contrato. A emissora teve que pagar R$ 6 milhões ao cantor.