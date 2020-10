Tainá Costa, JottaPê e Pocah Suburbano - Divulgação

Tem novidade chegando no mercado musical: Jotappê lançará em novembro o clipe de 'Ménage' que contará com as participações especiais de Tainá Costa e Pocah que abusaram de sensualidade durante a gravação, com muita dança e cenas de cama com lençóis de cetim.

O clipe foi gravado em São Paulo e o figurino moderno teve a direção criativa de Jotappê que investiu no futurismo em cores cítricas e vibrantes.

Sobre a produção, Jotappê comenta sobre a experiência:

"Foi incrível gravar o clipe com a Pocah e a Tainá. Escrevi a letra de "Ménage" já pensando num feat com duas artistas e super combinou com elas. Estamos muito confiantes nesse projeto e prontos para 'travar' o YouTube", disse Jottapê.