Debora Dunhil reprodução internet

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 16:29 | Atualizado 26/10/2020 16:40

Gusttavo Lima, o mais novo solteiro da praça, tem mexido com a cabeça de suas fãs. A mulherada está louca para assumir o posto de Andressa Suita.

Conhecida do grande público pela suas pegadinhas e teste de fidelidade, além de filmes para adultos, Débora Dunhil, 27 anos assumiu em suas redes sociais que fez uma simpatia para ganhar o coração do sertanejo:



“Sou apaixonada por ele. Seria uma ótima esposa até mesmo pelo meu currículo, sei fazer tudo que um homem gosta”, disse Débora que assumiu ter feito uma simpatia com um guru do amor no valor de R$ 2000 para ganhar o coração do sertanejo', disse a atriz.



Sobre Andressa, Débora falou:

Publicidade

" “Ela é linda, mas muito apagada, o Gusttavo merece uma mulher como eu”, disse a rainha das pegadinhas. argumentou ela.