Rafa Kalimann Divulgação

Por O Dia

Publicado há 8 segundos

Os fãs de Rafa Kalimann que adoraram ver a ex-BBB20 como apresentadora, já podem comemorar. A influenciadora, que já conta mais de 18 milhões de seguidores somente no Instagram, está com presença marcada no casting do 'Show da Black Friday' deste ano. O evento acontecerá entre os dias 26 e 27 de novembro, ao vivo no YouTube e terá como host do show principal o youtuber Felipe Neto.

O 'Show da Black Friday' é idealizado pela Play9. "Estou muito animada por fazer parte desse projeto pela primeira vez, ainda mais ao lado de nomes gigantes da internet. Tenho certeza que será uma grande experiência, então espero todo mundo lá", conta Rafa.