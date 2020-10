Hariany Almeida e Netto Divulgação/Kami Marques

Por O Dia

Não basta ser namorada, tem que participar de clipe. A ex-BBB Hariany Almeida é a estrela do vídeo 'Love Full Time', de sua paixão desde maio, o DJ Netto. A canção recém-lançada é a nova aposta do músico para liderar as paradas de sucessos. "Foi tudo feito com muito cuidado e estudado para entregar algo incrível pro público. É um roteiro bem envolvente que acompanha a história da música. Me apaixonei pelo resultado final", contou Netto. Aliás, foi ele quem escolheu Hariany e, até dispensou outras modelos, porque a música fala de um casal com muita sintonia, inclusive, na cama. As cenas do clipe são quentes.