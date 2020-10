Kevinho Reprodução

Por MH

Publicado 26/10/2020 21:29 | Atualizado 26/10/2020 21:32

O cantor Kevinho resolveu brincar com seus seguidores na noite desta segunda-feira (26) ao publicar vários vídeos em um consultório odontológico. Ele aparece sem as suas lentes de contato dos dentes e acabou sendo zoado pelos fãs com vários memes. "Não vai ficar assim tá galera? Isso aqui é só um preparo porque eu já usava lente antes", explicou o cantor que se divertiu com as brincadeiras dos fãs. Kevinho ainda explicou que precisou tirar as lentes para fazer um novo procedimento. Você acredita?

Kevinho aparece sem as lentes de contato dos dentes e fãs não perdoam pic.twitter.com/u2D0g2AbWM — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) October 27, 2020 Não ri pic.twitter.com/lkw7ewrZQ2 — Kevinho (@kevinho) October 26, 2020

Eu tô rindo tanto desse kevinho aí adoro ele KKKK mas mds pic.twitter.com/BhYLXKjuWZ — Sandy sem o Junior (@CamilaSandyla) October 27, 2020