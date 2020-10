Graciele Lacerda Reprodução

Por MH

Publicado 26/10/2020 21:54 | Atualizado 26/10/2020 21:58

Depois de ter sido chamada de 'periguete' por Zilu Godoi, no final de semana, Graciele Lacerda demorou, mas mandou uma indireta na noite desta segunda-feira (26). "Com leveza na alma e amor no coração! Assim sigo a vida .....cheia de gratidão!", escreveu a jornalista em um foto em que aparece de biquíni verde cavadíssimo. O modelo da roupa de praia deixou o corpão da ex-dançarina em evidência e muitos seguidores da atual mulher de Zezé Di Camargo entendeu como uma provocação a ex. "Beijinho no ombro para as recalcadas. Vai ter que engolir!", escreveu uma fã de Graciele. "Arrasou!!! É para matar de inveja mesmo", comentou uma segunda internauta e a terceira completou: "É isso aí samba na cara das inimigas".