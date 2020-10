Carro de som reprodução internet

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 11:02 | Atualizado 27/10/2020 12:12

Os peões foram surpreendidos com um carro de som que enviava mensagens para a funkeira Mirella, enquanto ela participava de atividades na área externa. O áudio, em som muito alto, dizia o seguinte: "Atenção Mirella se afaste do Biel e Juliano. Confie apenas na Stéfani. Estamos com vocês! Sterella"

Ninguém sabe quem contratou esses serviços. Biel chegou a comentar na casa se tratar de alguma ação de assessoria, mas quem pode se prejudicar e até ser expulsa do reality se isso for comprovada é a funkeira, porque uma das cláusulas de contrato é que os peões não podem ter nenhum contato com o mundo externo e ela já correu esse risco no último domingo, quando combinou sinais com Luiza Ambiel durante a participação no programa 'Hora do Faro', que teve de cortar as imagens de Luiza.

A situação mexeu com os ânimos dos peões, que ouviram a mensagens que imediatamente comentaram o assunto na sala. O áudio do PlayPlus, plataforma de streaming da Record TV, foi automaticamente cortado para os telespectadores e o corte de cenas foi imediato, mostrando outras imagens, como piscina e quartos.

