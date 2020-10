Michele Morrone reprodução instagram

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 12:03 | Atualizado 27/10/2020 12:14

Michele Morrone, o astro italiano do filme '365 dias', que também é cantor, postou em suas redes sociais uma imagem extremamente sensual com a legenda 'almost there' (quase lá) - o que foi suficiente para os seus milhões de fãs ficarem enlouquecidos com uma continuação. E essa possibilidade existe, afinal existem mais dois livros sobre a saga.

Depois de um final chocante, Michele disse que pode haver a continuação da saga, apesar da Netflix não se manifestar sobre o assunto, porque é uma produção polonesa, mas devido o sucesso do filme, a empresa pode comprar os direitos da saga. Vamos aguardar as negociações!