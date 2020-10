Reynaldo Gianecchini Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 12:49 | Atualizado 27/10/2020 12:49

Depois de deixar os cabelos naturalmente grisalhos durante a quarentena, Reynaldo Gianecchini decidiu deixar o estilo Richard Gere de lado e mudou a tonalidade dos cabelos para castanho e surgiu de cara nova em uma postagem no instagram, para a surpresa de seus seguidores. As responsáveis pela mudança foram a mãe e a irmã do ator.

“ ‘Cabelim’ novo (mas a cara de quarentena permanece). Agradecimento à minha equipe caseira: mãe no corte e irmã na coloração”, escreveu ele na legenda da post.



O artista recebeu vários muitos elogios com o novo look.