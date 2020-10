Andressa Suíta Reprodução do Instgram

Publicado 27/10/2020 16:28 | Atualizado 27/10/2020 16:30

Aos poucos, a rotina de Andressa Suita vem voltando ao normal após a separação do sertanejo Gusttavo Lima. A influencer disse que nesta terça-feira (27) se maquiou para retomar os trabalhos. "Também estou voltando com as rotinas de treino, voltando com a dieta... Porque eu fiquei umas três semanas bebendo direto, viu?", contou ela em um story no Instagram.

No último dia 9, ela e Gusttavo Lima anunciaram a separação.