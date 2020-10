Viviane Araújo e Guilherme Reprodução

Por O Dia

Viviane Araújo está mesmo apaixonada. A atriz compartilhou com seus fãs uma foto nesta terça-feira (27), e aproveitou para se declarar ao namorado, Guilherme Militão. Na imagem, ela aparece à beira da piscina com o empresário, enquanto renova o bronze com um biquíni estampado bem pequeno.



"Meu sol, minha vida, meu amor", escreveu Viviane. A atriz de 45 anos de idade costuma publicar fotos e vídeos no maior clima de romance com Guilherme. Os dois já estão juntos há um ano.