Juliana Paes e Justin Neto Reprodução

Por O Dia

De volta para casa depois de alguns dias descansando com a família no Nordeste, Juliana Paes surpreendeu os fãs ao publicar um vídeo no Instagram de uma aula de dança nesta terça-feira (27). A atriz rebola e faz alguns passos da coreografia da música 'Me Gusta', hit de Anitta com Cardi B. "Com atraso, eu sei! Meio aprendendo ainda, eu sei! Mas tão gostoso dançar de novo! #megusta essa música!", escreveu Juliana na legenda.

Descalça e com o cabelos presos, Juliana esbanjou charme usando um top branco e um short preto, que colocou em evidência as pernocas da atriz.