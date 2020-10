Bóris Casoy Reprodução da Internet

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 17:34 | Atualizado 27/10/2020 18:07

Depois de Leda Nagle e Ronnie Von, mais um veterano da comunicação se transforma em youtuber: Boris Casoy. O jornalista apresenta diariamente as 8h da manhã o 'Jornal do Boris' que é um sobrevoo de trinta minutos do noticiário, comentando os assuntos mais importantes

O programa é uma homenagem ao 'O Trabuco', apresentado pelo saudoso jornalista e radialista Vicente Leporace, na Rádio Bandeirantes.

"“Eu estou todas as manhãs, às 8h, nas redes sociais com o meu jornal do Boris. Convido à todos a experimentarem, é um jornal independente, livre, é apartidário, não apoia nem desapoia ninguém. Procura dar um noticiário da maneira mais apartidária e mais independente possível', disse o jornalista à coluna.

Além do jornal, pequenas análises sobre os fatos do dia, folclore político, programa antigos e entrevistas. O jornalista insiste que o “Jornal do Boris” é independente e apartidário, “não faz o jogo político de ninguém”, declara o apresentador que foi desligado do jornalismo da Rede TV! no final de setembro desse ano.