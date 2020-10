Rio de Janeiro 28/08/2019 - Jorge Aragão e Dudu Nobre e outros três parceiros fazem samba enredo para Unidos da Tijuca. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 27/10/2020

O cantor Jorge Aragão revelou nesta terça-feira (27), por meio de suas redes sociais, que teve alta hospitalar no último domingo, após passar 12 dias internado para tratar complicações provocadas pelo novo coronavírus.

"Vencemos mais essa batalha. Já estou em minha casa desde o último domingo e em plena recuperação. Fica aqui a minha reverência e gratidão aos profissionais da saúde e a todos vocês pelas mensagens positivas", escreveu o sambista, no Instagram.

O músico foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo do hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no dia 13 de outubro, com quadro de pneumonia viral Covid-19. Seis dias depois, com a melhora do seu estado de saúde, ele foi transferido para um quarto na unidade. Em 2018, Aragão foi submetido a um cateterismo.