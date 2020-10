Gizelly Divulgação/Andressa Freitas

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 19:04 | Atualizado 27/10/2020 19:05

A ex-BBB Gizelly Bicalho abraçou a campanha 'Juntos Pela Mama', criada em setembro por médicos e empresários de diversos setores para divulgar e ajudar o tratamento do Câncer de Mama no Espírito Santo. A instituição escolhida é o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, capital do Estado. “Estou muito feliz e honrada em fazer parte desta campanha tão necessária e que realmente pretender fazer a diferença na vida de muitas mulheres", pontua a advogada capixaba, a embaixadora oficial do projeto.

A apresentadora do quadro 'A Hora do Furacão' do programa 'Em Movimento', da Globo do Espírito Santo, Gizelly espera que seu poder de fala e visibilidade com milhões de pessoas impulsione a iniciativa, que pretende construir uma nova sala cirúrgica e com isso, levar a zero o tempo de espera pelo tratamento e remoção de tumores na mama. Além da compra de clipes metálicos, que permitem a identificação do local exato onde o tumor se localiza na mama da paciente. Mais informações pelo site http://www.juntospelamama.com.br.