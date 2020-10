Erlan Bastos Reprodução de internet

Por O Dia

O 'Balanço Geral Ceará', da TV Cidade Fortaleza, comandado pelo jornalista Erlan Bastos, explodiu na última segunda-feira (26). A coluna teve acesso aos números que mostram a atração da Record TV na vice-liderança e em alguns momentos com o dobro da terceira colocada. Vale lembrar também que esta coluna já noticiou que a contratação do jornalista em julho deste ano ocorreu para salvar os índices de audiência do programa.



Às 14h34, a Globo marcava 11.2, a Record TV 8.4 e o SBT 4.7. Números que a TV Cidade não via há meses neste horário. O 'Balanço Geral CE' chegou a beliscar a liderança por alguns minutos contra a TV Globo dentro do quadro 'A Hora da Venenosa' apresentado também por Erlan Bastos e a radialista Mayara Lorenna. Na batalha pela audiência dentro do quadro exatamente às14h59 a Record TV marcou 6.5 x 6.3 da TV Globo.



QUEM É ERLAN BASTOS?



Erlan Bastos iniciou os trabalhos no 'Balanço Geral Ceará' no dia 27 de julho. Desde então os números mostram uma enorme evolução em apenas três meses de contratação. Rosto novo na TV, Erlan vem conquistando o público cearense a cada dia que passa. O carismático e autêntico jornalista é o apresentador mais jovem do país na marca 'Balanço Geral', com apenas 27 anos. Erlan passou necessidade quando criança e já morou nas ruas de São Paulo na fase adulta, quando tentou ganhar a vida na cidade paulista.



Em 2018, foi contratado pela Rede Meio Norte no Piauí. Em 2019, explodiu no país com pautas exclusivas sobre o mundo dos famosos, sendo usado como fonte por diversos programas nacionais. Em 2020, foi contratado pela TV Cidade, que é afiliada a Record TV no Ceará.